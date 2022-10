Qual è il club che lavora meglio col settore giovanile? Il Real Madrid. Lo stabilisce l'osservatorio calcistico CIES, che considerando i cinque migliori campionati europei (Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Spagna) calcolato quali sono i giocatori che hanno portato più calciatori ad alto livello. E le Merengues sono davanti a tutti, con 43 giocatori che arrivano dal settore giovanile blanco dei quali 5 sono nella rosa di Ancelotti.



IL PODIO - Dietro c'è il Barcellona, 38 calciatori lanciati e 8 attualmente in squadra. Al terzo posto c'è il Lione, che ha fatto crescere 34 giocatori attualmente in Europa dei quali 12 sono rimasti nell'OL.



L'ITALIANA - La prima - e unica - società italiana è l'Atalanta. Per trovarla bisogna scendere fino al settimo posto: sono 24 i giocatori cresciuti nel vivaio nerazzurro, 6 sono attualmente con Gasperini. L'Atalanta ha prodotto al calcio europeo gli stessi giocatori dello Sporting Lisbona, che però in rosa non ha nessun calciatore tra quelli cresciuti in casa.



I DUE 'CASI' - Oltre 20 giocatori cresciuti nei propri vivai anche Psg, Manchester United, Valencia, Chelsea, Arsenal, Rennes e Monaco. Due i 'casi' particolari in questa classifica: l'Athletic Bilbao e la Real Sociedad, club che per mentalità e politica interna tendono a tenere in rosa chi cresce calcisticamente lì. Sono 15 su 23 per i biancorossi, 17 su 23 per la squadra di San Sebastian.



LA CLASSIFICA



1. Real Madrid

2. Barcellona

3. Lione

4. PSG

5. Manchester United

6. Sporting Lisbona

7. Atalanta

8. Chelsea

9. Athletic Club

10. Real Sociedad

11. Arsenal

12. Stade Rennais

13. Monaco

14. Atletico Madrid

15. Espanyol

16. Tolosa

17. Manchester City

18. Ajax