Il Real Madrid si starebbe muovendo per prendere Jesse Lingard a parametro zero la prossima stagione, a riportarlo è il Daily Express. Il 28enne esterno inglese è in scadenza la prossima estate e, visto il poco spazio concessogli, non vuole rinnovare con il Manchester United. Le Merengues vogliono approfittarne e prendere l'ex West Ham in scadenza lasciando i Red Devils a bocca asciutta.