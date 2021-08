Il Real Madrid si schiera contro il fondo CVC e va all'attacco della Liga! Andrea Agnelli, presidente della Juventus, aveva avvisato i colleghi dei club spagnolo sull'affare, ritenendolo dannoso, e ora le Merengues, con un comunicato ufficiale, fanno sentire la propria voce.



IL COMUNICATO - "Il Consiglio d'amministrazione del Real Madrid, riunitosi oggi alle 11, ha deciso all'unanimità di avviare azioni legali, sia civili che penali, contro il presidente della Liga, Tebas, contro il responsabile del fondo CVC, Guijarro, e contro il Fondo CVC Capital Partners SICAV-FIS stesso. Parimenti, il Consiglio d'amministrazione ha deliberato di intraprendere azioni legali di ogni genere ritenute opportune per annullare eventuali accordo adottati dall'Assemblea de LaLiga, che si terrà il 12 agosto 2021, in merito all'accordo col Fondo CVC".



L'ACCORDO - ​L'accordo tra LaLiga e Fondo CVC consiste nella cessione del 10% dei diritti commerciali del campionato spagnolo al fondo, per una durata di 50 anni: questo porterebbe 2,7 miliardi di euro nelle casse del campionato. Ma il Real Madrid non ci sta.



LA RISPOSTA - Pronta la risposta, su Twitter, di Javier Tebas al Florentino Perez: "Il metodo minaccioso che Florentino Perez utilizza da anni in privato viene ora trasferito al pubblico. Club e istituzioni subiscono da anni le loro minacce. Dal 2015 contro la vendita centralizzata, le continue sfide degli accordo, la SuperLega... Il Real merita di più".