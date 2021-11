Le recenti scarse prestazioni di Casemiro mettono in discussione la permanenza del centrocampista al Real Madrid. Il 29enne brasiliano è richiesto dal Manchester United e PSG non escludendo una possibile partenza già a gennaio, come scrive El National. In caso di cessione è già stato individuato il sostituto: Wilfred Ndidi del Leicester. Secondo la testata il centrocampista dei Foxies potrebbe essere preso per una cifra intorno ai 61 milioni di euro ed è un soluzione indicata già dallo stesso Ancelotti.