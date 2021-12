, sul campo di una delle squadre più lanciate di tutta la Serie A: concentrati e spietati come mai era accaduto da inizio campionato, i giallorossi visti contro l'Atalanta hanno dato un segnale importante dal punto di vista caratteriale, un buon viatico in vista dei primi mesi del 2022, quando la rincorsa verso il quarto posto entrerà nel vivo., l'uomo da copertina nel blitz del Gewiss Stadium.per l'ex attaccante del Chelsea ha riportato d'attualità una statistica che stava cominciando ad ingiallire nel libro dei record scritto dai calciatori inglesi nel nostro campionato:Dato curioso, esattamente come il fatto che- che già in altre due occasioni, contro Zorya Lugansk e Cska Sofia in Conference League, aveva realizzato due reti nello stesso match -prima che fosse la Roma a spuntarla su preciso input di Mourinho. Il gioco degli incastri innescato dal movimento delle punte della scorsa estate non ha portato Zapata all'Inter e ha dunque posto fine all'ambizione di Gasperini di mettere le mani sul centravanti classe '97.(40 milioni più bonus)nei campionati professionistici inglesi ma che in una piazza del peso specifico della Capitale e con un carico di aspettative così alto non si era mai confrontato prima.(ne ha colpiti già 8, leader nei 5 tornei più importanti in Europa alla pari di Messi), ha seguito lo stesso andamento del resto della squadra tra continui alti e bassi. Fino al pomeriggio di Bergamo e alla possibile giornata della svolta: per lui e per la Roma tutta. Per la rincorsa al quarto posto anche Mourinho prova a reinserirsi.