"La MP23Agency presenta in esclusività di vendita mondiale, un’opera d’arte unica al mondo del giocatore più forte della storia del calcio.



Il 14 Dicembre 2019, nello stadio dell’Argentinos Juniors, si è tenuto un evento di beneficenza con la partecipazione di tanti campioni del calcio e di Diego Armando Maradona. Per la prima ed unica volta nella sua vita, Diego ha prestato il suo tempo per potersi fare un ritratto dal vivo, ispirato alla gioventù del campione argentino di quando giocava con le formiche rosse.



Il quadro ha un collegamento importantissimo con l’ospedale Maria Curie di Buenos Aires, in quanto una parte del ricavato verrà utilizzata per l’acquisto di un macchinario per la cura del cancro in Argentina. Ad oggi il quadro che noi abbiamo in esclusività rimane l’unico ritratto dal vivo e firmato da Diego Armando Maradona. L’opera essendo l’unica nel suo genere, ha un valore planetario senza uguali.



Oltre al quadro abbiamo creato un NFT che verrà lanciato tra pochi giorni su OpenSea che certificherà l’autenticità e la proprietà del quadro fisico. Comprando l’NFT verrà consegnato l’unico quadro originale di Maradona che verrà consegnato a Dubai direttamente dal nostro CEO Matteo Pepe e dall’artista stesso".