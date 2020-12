. Qualcosa invece si muove. C’è una nuova generazione che si sta facendo largo, anche grazie ad allenatori che puntano su di loro perché - oggi più di ieri - il gioco si snoda sulle fasce e servono interpreti all’altezza. Sono giovani, promettono, bisognerà dar loro tempo: ma la qualità c’è.Abbiamo volutamente scritto «terzino» perché - al di là della denominazione, chiamatelo pure esterno se vi garba di più - ci è sembrato che con questo termine si intendesse proprio quel ruolo antico, che il solito rimescolamento dovuto alle mode ha dimenticato. Invece il terzino ha una sua dignità e una sua specificità, anche tattica; tanto che oltre i vari(ha raggiunto uno spessore internazionale),e in attesa del ritorno di un talento sfortunato come(tutti i citati sono sopra i 26 anni); sta crescendo una pattuglia di terzini italiani che rinverdiscono la tradizione del nostro calcio.dunque: 21 anni il 22 dicembre, debuttante in Serie A dopo una stagione tra i cadetti a Pescara.. Prorompente quando spinge, da calibrare nella fase difensiva:, l’ha lasciato praticamente andare (l’obbligo di riscatto ce l’ha il Cagliari). A Cagliari - sulla sinistra - c’è anche, in verità il più acerbo di tutti: ha 21 anni ma da professionista ha disputato più partite nelle nazionali giovanili che nei club in cui ha militato: 2 presenze con gli olandesi del Pec Zwolle, 3 a Crotone in B, 2 a Sassuolo l’anno scorso, già 5 quest’anno a Cagliari. Il suo percorso professionale ci dà conferma di una stortura italiana e delle poche occasioni che vengono date ai nostri ragazzi.Vedremo se il tempo darà ragione a chi ci ha creduto., 24 anni appena compiuti (il 6 dicembre). Ha esordito in A sei anni fa maE’ un terzino d'assalto come ce n'erano negli anni ’70, gli mancava l’autostima (l’ha trovata) e la fiducia (gliel’ha data Pioli). Coetaneo di Calabria è, cheDue assist quest’anno, il più bello quello per il gol di Gyasi, contro il Cagliari. La carriera di Bastoni sembrava arenarsi tra B e C, ma l’occasione è arrivata anche per lui.Così come per, 26 anni, terzino sinistro che ha conosciuto la A solo l’anno scorso. Tre anni alla Giana Erminio, due allo Spezia, un medio cabotaggio che poteva durare per sempre non fosse arrivata la Sampdoria. Oggi Augello(come dimostra il bellissimo gol segnato alla Lazio a metà ottobre). Nelle movenze- per chi ha vissuto quel periodo -. Una segnalazione infine la meritano(21) che ha trovato un allenatore (Pirlo) che lo stima,(23 anni) del Verona, scuola Inter pure lui, buona resistenza e lancio preciso e il terzino sinistro, gioiellino giallorosso che a soli 18 anni ha già fatto parlare di sé in Europa League.