La prima delle due semifinali Argentina-Brasile di Copa Libertadores (la Champions League del Sud America) se la sono aggiudicata gli albiceleste del River Plate che in rimonta e fra le polemiche hanno battuto grazie alla regola del gol in trasferta il Gremio aggiudicandosi l'accesso alla finale dove potrebbero incontrare il Boca Juniors in vantaggio sul Palmeiras per 2-0 dopo la gara di andata (stanotte il ritorno).



RISSA SFIORATA - Il Gremio si era aggiudicato la gara di andata in trasferta al Monumentale di Buenos Aires per 1-0 grazie al gol di Michel e in apertura di match hanno anche trovato il gol dell'1-0 con Leonardo Gomes che ha messo in discesa il match. Guai però a dare per battuti gli uomini di Marcelo Gallardo che nella ripresa si scuotono, trovano il gol dell'1-1 all'82esimo con Borré di testa e, all'88esimo si gudagnano un rigore concesso grazie al Var per fallo di mano in area, trasformato dal Pity Martinez al 95esimo dopo una mini rissa dei giocatori brasiliani contro l'arbitro e che ha portato all'espulsione di Bressan.



QUANTI TALENTI - Un doppio confronto che ha visto gli addetti ai lavori dei club di mezza Europa accreditati sugli spalti. Tanti, infatti, erano i giocatori degni di attenzione fra i 22 in campo. Fra le fila del Gremio va sottolineata la personalità abbinata ad una fisicità importante e un ottimo destro di Leonardo Gomes, terzino classe '96 che ricorda l'ex-Inter Maicon. Tre i talenti già in odore di Europa fra i Millonarios il più chiacchierato (e in bilico fra Inter e Real Madrid) è Exequiel Palcios, autentico volante a tutto campo più volte vicino al gol con tiri dalla distanza. Oltre al centrocampista classe 2000 occhio anche alla crescita di Rafael Borrè e Gonzalo Montiel. Il primo, colombiano classe '95 ex Atletico Madrid e Villarreal, è un attaccante che è stato decisivo con un suo gol in tutte le gare di ritorno dei turni ad eliminazione di questa libertadores (3 turni, 3 gol). Il secondo è un terzino classe '97 a tutta fascia di grande spinta, che arriva spesso sul fondo con un destro raffinato in grado di pennellare cross al bacio. Appunti presi, in attesa di vederli in Europa.