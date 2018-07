La Sampdoria ha preso Ronaldo. Sì, tutto vero: non Cristiano, certo, ma Vieira. Il nome è di quelli pesanti, il ragazzo, classe '98, pare aver la capacità di reggere la pressione. La società blucerchiata si è assicurata le prestazioni del centrocampista del Leeds, uno con un biglietto da visita niente male. A febbraio il Cies Football Observatory ha inserito il calciatore inglese (originario della Guinea Bissau) tra i migliori 50 giocatori del Vecchio Continente, al ventesimo posto. Insomma, le premesse sono ottime.



IL NOME, IL FRATELLO ED IL PADRE- Il giocatore inglese ha un nome che nell'universo del calcio non può passare di certo inosservato. Il ragazzo si chiama così per via di una originale scelta del padre, ormai scomparso: era così appassionato del Brasile, da dedicare a O' Fenomeno addirittura il nome del figlio. Il colmo? Il nuovo giocatore della Samp ha un fratello gemello nelle file del Leeds, che ha scelto di giocare con la propria nazione d'origine, che si chiama Romario.



UN RONALDO A CENTROCAMPO- A discapito di quanto possa far fantasticare il nome del giocatore, Ronaldo Vieira è un centrocampista centrale, all'occorrenza trequartista. Alto un metro e ottanta centimetri, forte fisicamente, gioca con naturalezza da playmaker basso, ma può ricoprire anche altri ruoli sulla mediana. Le caratteristiche sono quelle del centrocampista moderno: buona tecnica di base, velocità, fisicità e corsa box- to- box. A Genova arriva un prospetto di indubbia qualità: chissà che non sia un Torreira- bis, per la gioia del presidente Massimo Ferrero e di Walter Sabatini.



LE CIFRE- Il giocatore, appena ventenne, ha già disputato due stagioni da titolare nel Leeds, in Championship: nell'ultimo anno ha giocato 28 gare. E' stato acquistato dalla Sampdoria per 6,5 milioni di euro più 500 mila di bonus, una cifra importante, che però ben spiega quali siano le aspettative sull'inglese. Il giocatore è atteso nel capoluogo ligure già in serata: primo approccio con la realtà blucerchiata e domani visite mediche.



@ChriMasotti