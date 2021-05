. Sono questi i temi che hanno caratterizzato la seconda puntata del '', seconda stagione del del format organizzato da, dopo la prima edizione cominciata proprio ad aprile durante il periodo di lockdown, e parte del '', percorso di avvicinamento al' il titolo della puntata del 12 maggi, alla quale hanno partecipatoCorsi vicepresidente del neopromosso, ovvero l’. Insieme a lei, Francescala responsabile relazioni istituzionali e comunicazione dellaoltre a EmanueladiCome valorizzare al massimo le soft skill delle donne nel mondo del pallone? Questo uno dei focus dell'intervento di, Lega Pro: "Ci sono tematiche su cui il governo punta per rilanciare il Paese dopo questa situazione. Secondo me le donne possono offrire una maggiore sensibilità proprio su tematiche come le nuove generazioni, le categorie più deboli e chi ha più bisogno ad esempio. È lì che le donne possono offrire un valore aggiunto". Tramite le quote rosa? Non nel lungo periodo, secondo Buttara: "Dal mio punto di vista. Quindi al momento sono indispensabili". Una possibile aiuto potrebbe arrivare: "Dalla partecipazione maschile anche nei contesti in cui si decide e discute il ruolo della donna, perché sono luoghi frequentati esclusivamente da donne. Sarebbe un punto culturalmente da toccare". E sulla, è intervenutadicon una visione proiettata al medio-lungo periodo: "Non è solo una questione di diritto, ma di merito ed effettivo vantaggio per le organizzazioni. Nelle scuole servono programmi di formazione, sarebbero importantissimi per i risultati sul campo e soprattutto per quelli fuori".- Altro tema caldo lo, che deve passare inevitabilmente dal professionismo. Ne parla: "Io penso che il femminile abbia bisogno vitale dell’esperienza del calcio maschile, che deve da traino e offrire degli insegnamenti al femminile per uscire dalla bolla di dilettantismo che oggi è ancora tanto presente. Io vivo entrambe le situazioni, nasco nel maschile e seguo spesso la squadra maschile più di quanto segua il femminile. Questo mi aiuta a crescere più velocemente sotto degli equilibri di squadra, gli aspetti della gestione, cose che poi riporto nel contesto della squadra femminile. Noi abbiamo ragazze che allenano i ragazzi, fisioterapiste che curano i ragazzi. Come club siamo da sempre aperti alla commistione, cosa che credo sia necessaria".- Rebecca Corsi analizza anche un altro aspetto, dato il recente accordo tra(Juventus Women): "Hanno piegato il meccanismo del maschile con delle cifre astronomiche che oggi non sono più gestibili. Le società non ce la fanno più ad avere sulle spalle oltre agli stipendi dei calciatori anche le varie commissioni dei procuratori. Gli sforzi sono tanti, oggi abbiamo dei partner che agiscono nel maschile e ci aiutano col femminile perché abbiamo comunque la divisione appena arrivata in Serie A, altrimenti sarebbe stato insostenibile. Il professionismo che ci hanno presentato qualche mese fa ad oggi è totalmente insostenibile".Prossima puntata del Social Football Café mercoledì 19 maggio alle 14:30, sempre sulla pagina Facebook del Social Football Summit e dei media partner dell’evento. Ospiti della puntata “Il calcio tra reale e social” Luca Marchetti di Sky Sport, Giacomo Brunetti di Cronache di Spogliatoio e Luigi Di Maso di Social Media Soccer.