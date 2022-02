Ce n'est pas fini, dicono in Francia. Non è finita, e, a dispetto di una situazione contrattuale che farebbe pensare ad un finale scontato: il clamoroso addio da parametro zero a giugno per accasarsi nel club che ha sempre avuto un posto speciale nel suo immaginario, il. E invece proprio il gran gol realizzato contro i blancos nella serata di Champions di martedì potrebbe essere un nuovo importante passaggio di una vicenda ancora ricca di misteri: del resto, trincerandosi dietro il desiderio di concludere nella maniera migliore l'attuale stagione prima di prendere una decisione definitiva.- A parlare per lui sono stati sempre gli altri, dal presidente, nel giorno della presentazione alla stampa di Leo Messi ("Se il suo desiderio è di giocare in una squadra competitiva, ora non ha più alibi"), al dsche lo scorso dicembre giurava di nutrire ancora speranze di trattenere il suo gioiello, con cui i rapporti non appaiono proprio idilliaci.e del progetto multimilionario dello sceicco del Qatar, che per accelerare l'inseguimento del sogno Champions non ha lesinato spese in termini di ingaggi, affiancando giovani campioni in rampa di lancio (Donnarumma, Nuno Mendes e Hakimi) a fuoriclasse più stagionati e dal carisma debordante come- la rivalità tra la parte francese e quella sudamericana è sempre forte.Una posizione forte e netta, di fronte alla quale sino ad oggi i vertici del club hanno fatto orecchie da mercante. Qualcosa però potrebbe cambiare e la serata di martedì è stata vissuta da molti come quella della possibile svolta: tanto da chiamare in causa personaggi che, apparentemente, con le vicende del PSG e quelle calcistiche più in generale non avrebbero un coinvolgimento diretto.(grande tifoso della formazione parigina)(sostenitore degli acerrimi rivali del Marsiglia), significa che la questione supera i confini dello sport.l'edizione odierna de L'Equipe scrive di un eventuale premio alla firma per il rinnovo di 25 milioni di euro, mentre il quotidiano inglese The Independent, pur di blindare Mbappé e respingere la corte del Real Madrid di Florentino Perez, che pregusta per il 2023 una coppia delle meraviglie completata da Haaland. Ce n'est pas fini, a quanto pare.