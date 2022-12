La maglia numero 10 del Santos non verrà ritirata in onore di Pelé, scomparso due giorni fa a 82 anni. Secondo quanto si legge su Globo Espote, autorevole fonte brasiliana, in un'intervista del 2017 su Youtube a Bolivia Zica, alla domanda se gli sarebbe piaciuto vedere ritirato il numero 10 del Santos in suo onore, O Rei avrebbe risposto di no.



SUBITO STOPPATI - Il Santos aveva deciso con un atto amministrativo che da gennaio la maglia numero 10 non sarebbe stata utilizzata, ma l'atto è sospeso: la famiglia ha avanzato la proposta al club, il presidente Rueda ha confermato la decisione prima ancora di portarla al Consiglio Deliberativo. Perché così voleva il Re.