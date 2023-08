Per un Sanches che è arrivato (Renato, prossimo a diventare un nuovo giocatore giallorosso) c'è un Sanchez che potrebbe fare un assist clamoroso alla Roma sul mercato andandosene dall'Europa: si tratta dell'ex Udinese, Barcellona e Inter Alexis, svincolato dal Marsiglia e quindi libero di firmare per una squadra brasiliana come il Santos anche se il mercato in entrata da quelle parti è chiuso da tempo.



SI RIAPRE MARCOS LEONARDO? - Se il Santos dovesse trovare l'accordo con Sanchez, a quel punto il ruolo di attaccante ricoperto da Marcos Leonardo, obiettivo della Roma, non sarebbe più scoperto in caso di cessione. La Roma ha pronta un'offerta da 18 milioni più bonus che dovrebbe essere tranquillamente sufficiente, il problema era rappresentato dalla difficoltà della sostituzione e dalla delicatezza della situazione di classifica, che vede i bianconeri 17esimi a pari punti col Bahia momentaneamente salvo.



ZAPATA IN STANDBY - L'interesse della Roma c'è, ma logicamente la prima scelta, anche prima del tentativo di inserimento per Lucas Beltran andato alla Fiorentina, era Marcos Leonardo. Dunque Zapata, ai margini dell'Atalanta che ha preso Scamacca e Touré per il quale potrebbe bastare un'offerta di prestito con riscatto poco sotto i 10 milioni, rimane in stand-by.