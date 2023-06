La Fiorentina continua a monitorare il nome di Maxime Lopez per la propria linea mediana. Il calciatore è in cima alla lista delle preferenze di Italiano per il post Amrabat. Secondo il Tirreno, il Sassuolo ne fa una valutazione di 15 milioni di euro. Tuttavia, la Fiorentina è al lavoro per trovare la formula giusta e si potrebbe chiudere intorno agli 11-12 milioni.