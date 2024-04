Il Sassuolo non può sbagliare, a Salerno quote insidiose ma favorevoli a Ballardini

Ilcerca una vittoria a Salerno per tirare una boccata d'aria fuori dalla zona retrocessione. L'occasione è ghiotta, in casa di unasempre più ultima condannata alla Serie B. Ballardini parte favorito, ma ad una quota alta, che oscilla tra 2,20 e 2,23. Il successo dei campani, che perdono all'Arechi da sei match consecutivi, si gioca tra 3,20 e 3,35, mentre il pareggio, risultato dell'andata, vale 3,45.Salernitana e Sassuolo faticano a trovare il gol: in particolare i neroverdi nelle ultime sette trasferte, tutte perse, in sei occasioni hanno concluso il match a secco. Ma i bookie sembrano puntare maggiormente sulla fragilità difensiva delle squadre (prima e terza peggior difesa del campionato): Over, dunque, avanti a 1,78 rispetto all'Under, offerto a 1,97, così come il Gol (1,65) sul No Gol (2,13).

Andrea Pinamonti ha realizzato tre gol contro la Salernitana in Serie A, nonchè la sua prima doppietta nel torneo (solo contro la Roma ha segnato più reti): il suo gol vale 2,68, mentre si sale a 3,55 per Kristian Thorstvedt, autore di due reti all'andata. Tra i padroni di casa Nwanko Simy è il favorito dei bookie a 3,65, mentre Antonio Candreva - quattro reti contro il Sassuolo in carriera - paga 4,35.