Oramai sono molti gli addetti ai lavori che concordano: la forza della Lazio sta nel centrocampo. I biancocelesti hanno il miglior centrocampo d'Italia, secondo molti osservatori. Riescono a velocizzare, verticalizzare, contenere, correre: tutto in una sola mediana.



LAZIO SEGRETO - Il segreto della Lazio è il centrocampo. L'esperienza di Leiva - chissà se Klopp si sarà pentito di averlo lasciato andare così facilmente - ma anche la fantasia di Luis Alberto e la forza di Milinkovic. Tutta la forza della Lazio in un solo reparto, come riporta il Messaggero. In panchina Cataldi e Parolo si stanno rendendo utili, aiutando i titolarissimi. E la Lazio vola, lottando per lo Scudetto con Juventus ed Inter.