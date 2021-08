Inizia oggi la rubrica degli oscar di calciomercato.com. Sette classifiche con varie specialità, dal gesto tecnico alla grande parata, dalla combattività al più efficace intervento difensivo, dai rigori (procurati e provocati) agli assist. Questi sono i nostri criteri.In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso di appartenenzaIn ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, una finta, un lancio di 50 metri, una rete stupendaIn ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata, una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la palla conquistata nella propria area di rigoreIn ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara) che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisivaIn ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fanno l’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist da calci piazzatiIn ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che si sono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un tocco di mano di un difensore dopo un suo cross o suo un tiroIn ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hanno causato un rigore. Pubblicheremo una classifica giornata per giornata e una classifica totaleMamadou Coulibaly (Salernitana)Haas (Empoli) non ha mai smesso di correreBentancur (Juventus)Bonaventura (Fiorentina) difesa e attacco a ritmi sostenutiSkriniar (Inter)Thorsby (Sampdoria) Uomo ovunque, percorre km su km andando a chiudere diverse linee di passaggioPalomino (Atalanta) recupero di un gran numero di palloniZaccagni (Verona) trascinatoreNandez (Cagliari) corsa e lotta per tutti i 90 minutiOsimhen (Napoli) lotta dura, anche se per soli 23'Arnautovic (Bologna) gol del 2-2Felipe Anderson (Lazio) l’assist per il gol di MilinkovicDybala (Juventus) tocco di esterno sull’1-0Shomurodov (Roma) l’assist per il 3-1 di VeretoutCalhanoglu (Inter) stop e gol al volo annullato dal VarMaignan (Milan) lancio lungo per Leão che può battere a rete. Lancio millimetrico a conferma della sua abilità con i piedi.Pasalic (Atalanta) assist da terra a Piccoli in occasione del 2-1Traoré (Sassuolo) gol alla InsigneNandez (Cagliari) doppio dribbling di due avversari, inserimento in aerea e cross al centroL. Insigne (Napoli) taglio dalla sinistra per PolitanoLassana Coulibaly (Salernitana) scivolata in area di rigore ad anticipare ArnautovicLuiz Felipe (Lazio), respinta sulla linea di porta un tiro di Bajrami salvando un golBonucci (Juventus) scivolata con recupero palla su PereyraIbanez (Roma) recupero palla su VlahovicBastoni (Inter) gran recupero su FavilliTonali (Milan) chiusura, con una diagonale tanto disperata quanto ben eseguita, su Quagliarella da posizione molto vantaggiosa per l’attaccante dorianoLukic (Torino) recupero su Malinovsky a fine primo tempo: lo rincorre e gli toglie il pallone al limite mentre sta per calciareFerrari (Sassuolo) più di un intervento fondamentaleHristov (Spezia) anticipo con un intervento al volo su Joao PedroKoulibaly (Napoli) chiusura in area in anticipo su ForteSkorupski (Bologna) parata su punizione di BonazzoliReina (Lazio) respinta su tiro di Bandinelli nella ripresaSilvestri (Udinese) parata su DybalaRui Patricio (Roma) deviazione su tiro di VlahovicSirigu (Genoa) parata d’istinto su colpo di testa di Dzeko da un metroAudero (Sampdoria) riflessi e reattività straordinaria sul missile di LeãoMusso (Atalanta) parata su AinaConsigli (Sassuolo) interventi ripetutiZoet (Spezia) deviazione su tiro all’angolino di Joao PedroMaenpaa (Venezia) salvataggio sul colpo di testa di Politano2 Abraham (Roma)1 Amian e Verde (Spezia)Bajrami (Empoli)Barella, Vidal, Dzeko e Calhanoglu (Inter)Bentancur e Dybala (Juventus)Boga, Caputo e Djuricic (Sassuolo)Calabria (Milan)Felipe Anderson e Milinkovic (Lazio)Lazovic (Verona)Marin (Cagliari)Orsolini, Schouten e Sansone (Bologna)Pasalic (Atalanta)Pulgar (Fiorentina)Shomurodov (Roma)Djuric (Salernitana)Acerbi (Lazio)Arslan (Udinese)Pavoletti (Cagliari)Elmas (Napoli)Di Lorenzo (Napoli)Soriano (Bologna)Vicario (Empoli)Szczesny (Juventus)Zoet (Spezia)Caldara (Venezia)Ceccaroni (Venezia)(hanno collaborato: Daniele Longo, Alessandro Righelli, Andrea Piva, Antonio Cinus, Giovanni Annunziata, Antonio Cinus e Pasquale Guarro)