Ventesima puntata della rubrica degli oscar di. Sette classifiche con varie specialità, dal gesto tecnico alla grande parata, dalla combattività al più efficace intervento difensivo, dai rigori (procurati e provocati) agli assist. Pubblicheremo una classifica giornata per giornata e una classifica totale. I migliori per ora sono:nel “Gattuso”;nel “Baggio”;e Ferrari nel “Cannavaro”;nello “Zoff”; un quartetto nel “Rivera” formato da due coppie, gli interistie i laziali------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso di appartenenza-------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, una finta, un lancio di 50 metri, una rete stupenda--------------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata, una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la palla conquistata nella propria area di rigore-----------------------------------In ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara) che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisiva-------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fanno l’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist da calci piazzati---------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che si sono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un tocco di mano di un difensore dopo un suo cross o un suo tiro-------------------------------------In ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hanno causato un rigore