La Lazio cerca una nuova casa per il settore giovanile. E non sarà l'Academy "Bob Lovati". A Formello, oltre alla creazione di nuovi campi sportivi, non si lavorerà a quel progetto, nonostante l'anticipo di 4 milioni che dovrebbe essere stato già versato ad una società di costruzioni di Lotito.



NUOVO SETTORE GIOVANILE - Come riporta SsLaziofans.it, tutte le giovanili traslocheranno in un nuovo centro sportivo affittato dalla Lazio. Il settore giovanile della Lazio avrà una nuova casa, il Green Club, su un terreno di quasi 14 ettari tirato a lucido. Il progetto dell'Academy, per ora, sembra del tutto accantonato.