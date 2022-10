Dario Nardella non ci sta. Il Sindaco di Firenze ha dichiarato a Lady Radio: "Ho sempre condannato qualsiasi episodio di violenza negli stadi, anche se accadono nella mia città. Mi auguro lo facciano tutti, anche gli altri sindaci. Ma non se può più di questi attacchi contro Firenze, non esiste il caso Firenze. Il caso esiste solo qui? Sarebbe la più grande bufala di sempre nella storia del calcio, quindi è ora di dire basta. Il problema esiste da tutte le parti".



"Ne parlerò con Malagò, Gravina e Casini, i presidente di Coni, Figc e Lega Serie A. E anche con i rappresentanti delle associazioni della stampa, non si può assistere a critiche così superficiali e banali nei confronti di Firenze, che sembra essere diventata la città dei problemi del calcio. E' una cosa grave, poi chi sbaglia deve pagare e infatti paga fino in fondo. Spesso la responsabilità è individuale, non collettiva. Vado in tribuna da anni e non ho mai visto cose gravi, sono stanco di vedere la mia città trattata così sui media nazionali. O si indicano cose specifiche, o si sta zitti. Non si fanno critiche generaliste e generalizzate, così non si aiuta a risolvere i problemi del calcio, che riguardano tutte le piazze e tutte le tifoserie".