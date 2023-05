Non è riuscita l’impresa alla. La squadra andalusa si è meritata la, passando ai supplementari e spedendo gli uomini dia casa. Sui social è subito partita la festa per giocatori conosciuti anche nel nostro campionato. Da, decisivi per il passaggio del turno, tutti hanno voluto dimostrare la gioia per la vittoria sui bianconeri. Proprio l’ex Milan era in dubbio per un problema fisico che però non gli ha impedito di trovare una splendida e fondamentale rete con il suo sinistro. A chi gli ha chiesto il segreto della sua ritrovata forma, lo spagnolo ha risposto citando il famoso cartone animato,- Ha postato infatti un’immagine dell’anime in cui il protagonistasi cibava dei, utili per recuperare da qualsiasi malanno. A fargli eco è stato anche l’ex Genoa che ha riproposto un’immagine simile, dopo essere uscito dallo Stadium all’andata per un infortunio. Per una finale di Europa League vale tutto.