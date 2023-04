Ha solo 34 anni, ma fuori dalla porta di Francesco Farioli c'è già la fila. L'ex collaboratore di De Zerbi è consideato un allenatore di talento con idee moderne, e dopo l'ultima esperienza in Turchia all'Alanyaspor è pronto a rimettersi in corsa con un nuovo progetto. All'estero ci sono diversi club che hanno apprezzato il lavoro fatto dal tecnico, che in Turchia aveva allenato anche il Karagümrük per una stagione e mezzo.- seconda divisione inglese - ma che dalla prossima stagione potrebbe cambiare progetto sostituendo l'attuale allenatore Tony Mowbray con l'italiano.- Al momento non trovano conferme le voci di un interessamento da parte di Shouthampton e Watford,: in Inghilterra infatti c'è qualche altro club che sta pensando a lui, e in Turchia si è fatto conoscere e apprezzare da diverse società e in Portogallo c'è il Braga che ha seguito con interesse il suo lavoro.- In Italia, finora, Farioli non ha mai avuto una panchina tutta sua: dopo aver lavorato con De Zerbi a Benevento e al Sassuolo. Negli ultimi anni ha fatto esperienza volando in Turchia e mettendosi in gioco: a gennaio si è dimesso da allenatore dell'Alanyaspor, ora Farioli è pronto per un nuovo progetto. E il Sunderland l'ha già puntato.