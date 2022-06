È tutto pronto per una nuova diretta sui nostri canali Twitch e Youtube. Dalle 19.30 saremo live con Francesco Guerrieri per fare il punto sulla prima fase di mercato, ma parleremo anche dell’Italia di Mancini e i suoi giovani. Uno su tutti: Wilfried Gnonto. Il suo ex allenatore ai tempi del Suno Andrea Cetro ci parlerà del baby Willy che a 6/7 anni scartava tutti gli avversari.



E poi? Mercato, dicevamo. Uno dei protagonisti potrebbe essere Luca Mazzitelli, che ci racconterà in diretta la storica promozione del Monza. Tanti collegamenti con i nostri inviati, con le ultime sul Milan insieme a Daniele Longo, Marina Belotti ci parlerà di Atalanta e da Roma Francesco Balzani ci racconterà le trattative dei giallorossi. Chiudiamo la puntata con il derby d’Italia: collegati insieme da una parte Nicola Balice per parlare di Juve, dall’altra Eva Gini ci darà le ultime notizie sull’Inter.