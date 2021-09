L'si gode la scorpacciata di gol e di occasioni da rete create contro il Bolognae si presenta nelle migliori condizioni possibili alla prossima delicata sfida contro la Fiorentina di Italiano.: due partenze pesanti come quella di Hakimi e Lukaku sono state assorbite in maniera intelligente, portando in dote pure 130 milioni di euro per le esangui casse di Suning. Una cifra importante ma non sufficiente a tamponare lo stato di difficoltà in cui versa la proprietà nerazzurra., ma negli ultimi giornicome socio forte di Suning. Voci che non vengono confermate dai vertici del club nerazzurro ma che non escludono affatto che la famiglia Zhang sia al lavoro per individuare in tempi ragionevolmente rapidi una exit strategy. Perchée nei prossimi mesi andranno risolte alcune questioni dai quali dipende il futuro del club.- Ci sono infatti in ballo i circaoperazioni che necessitano di parecchia liquidità, ottenibile principalmente in tre modi, uno dei quali la rinuncia ad altri pezzi pregiati dell'organico di Inzaghi. In alternativa,, che finirebbe per accrescere pure il valore del brand, o in alternativa dell'alla luce dei problemi sempre più pressanti della famiglia Zhang che, alle criticità accusate dalle proprie aziende in Cina, rischia di essere coinvolto anche nel crollo del colosso immobiliare Evergrande, al quale erano stati concessi qualcosa come 2,6 miliardi di euro per scongiurarne il fallimento.