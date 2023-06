Samuele Ricci e Ivan Ilic sono due tra i giocatori più importanti della rosa del Torino e, non a caso, sono anche tra coloro che hanno più richieste sul mercato. Il presidente Urbano Cairo non intende però aprire trattative per la cessione dei due centrocampisti.



Ricci e Ilic sono stati blindati dal patron granata e certamente resteranno al Torino anche nella prossima stagione.