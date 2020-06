Prima di prendere una decisione riguardo all'allenatore del Torino della prossima stagione, il presidente granata Urbano Cairo vuole attendere il finale di stagione per decidere se confermare o no Moreno Longo. La prima alternativa all'attuale tecnico resta Marco Giampaolo.



L'allenatore nato a Bellinzona è ancora sotto contratto con il Milan ma, nel caso il Torino dovesse rompere gli indugi e sceglierlo come nuovo tecnico, la società rossonera lo lascerebbe partire.