L'Athletic Bilbao continua a seguire con grande interesse Alejandro Berenguer, giocatore che era stato monitorato anche lo scorso anno. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il club basco vorrebbe riuscire ad acquistare l'esterno granata spendendo al massimo 8 milioni di euro, ma il Torino ha invece fissato il prezzo del cartellino a cifre maggiori.



Per convincere Urbano Cairo a cedere Berenguer serviranno almeno 10 milioni di euro: questo anche per via di una clausola anti-Athletic sottoscritta nel 2017 al momento dell'acquisto dell'esterno dall'Osasuna. In caso di cessione futura del giocatore alla società di Bilbao il Torino dovrà pagare una sorta di penale di 1,5 milioni.