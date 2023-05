Nel Basilea che giovedì affronterà la Fiorentina nel ritorno di Conference League c'è un osservato speciale che il Torino sta seguendo da tempo. Si tratta di Zeki Amdouni, trequartista svizzero classe 2000 che in questa edizione della Conference ha segnato 6 gol in 10 partite. Il Basilea l'ha preso in estate in prestito con diritto di riscatto dal Losanna e probabilmente lo prenderà a titolo definitivo, ma sul giocatore ci sono già gli occhi del Torino.