Seko Fofana continua a essere un obiettivo di mercato del Torino. Pur non avendo ancora formulato un'offerta per il centrocampista dell'Udinese, il direttore sportivo Massimo Bava e il presidente Urbano Cairo stanno continuando a seguire il calciatore francese.



Un'offerta all'Udinese potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato, dopo che il Torino avrà concluso alcune operazioni in uscita. Fofana è l'obiettivo numero per rinforzare il centrocampo.