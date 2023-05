Contento per la prestazione dei suoi, ma letteralmente "sbalordito" per il penalty non concesso nel finale al Torino nella sfida pareggiata in casa col Monza (1-1 il punteggio conclusivo). Stiamo parlando di Ivan Juric, intervenuto così ai microfoni di Dazn al 90': "Abbiamo condotto una grande partita stra-dominando - ha ammesso il tecnico granata -. C'è rammarico, ma sicuramente sono sbalordito per il rigore non dato alla fine. Sembrava netto. Lo strattona e lo butta giù. Purtroppo l'arbitro ha deciso così".



Sotto la lente d'ingrandimento c'è il contatto al minuto 88 tra il brianzolo Rovella e Ricci, col primo che strattona la maglia del centrocampista del Torino. Il fischietto Zufferli non assegna il rigore e successivamente non viene nemmeno richiamato al monitor da Abbatista nonostante il lungo check.