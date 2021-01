Sfumato Alfred Duncan, il Torino è ora alla ricerca di altri giocatori che possano rinforzare il centrocampo di Marco Giampaolo: tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione dal dt Davide Vagnati c'è Jasmin Kurtic.



Il calciatore sloveno ha già vestito la maglia granata per alcuni mesi nella seconda parte della stagione 2013/2014: ora si valuta il suo ritorno. Il Parma non sembra però disposto a cedere il giocatore in prestito, per portare Kurtic alla corte di Marco Giampaolo il Torino dovrà trovare l'accordo per acquistare il centrocampista a titolo definitivo.