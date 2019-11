Brutte notizie per il Torino a pochi giorni dalla delicata partita contro l'Inter: Walter Mazzarri dovrà fare a meno anche di Vincenzo Millico. L'attaccante classe 2000 oggi non si è potuto allenare con i propri compagni di squadra a causa di un problema al ginocchio che verrà meglio valutato nei prossimi giorni.



Nel giro di poche ore il Torino ha perso tre giocatori per infortunio: prima il difensore Lyanco, poi l'esterno Laxalt (entrambi infortunatosi con le rispettive nazionali) infine Millico. Nella lista degli indisponibili era inoltre già presente anche Iago Falque.