Con il futuro di Simone Zaza ancora in bilico e la trattativa per Christian Kouamé al momento ancora bloccata, il Torino si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo attaccante: secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, l'ultima suggestione granata porta all'Inter.



Il Torino si sarebbe infatti messo sulle tracce di George Puscas, attaccante rumeno rientrato al club nerazzurro dopo il prestito al Palermo. Puscas piacerebbe al direttore sportivo Massimo Bava ma al momento non sarebbe una priorità della squadra granata.