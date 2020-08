Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, tra i giocatori che il Torino sta seguendo in vista della prossima stagione c'è ​Filip Marchwinski. Classe 2002, è un trequartista che, nonostante la giovane età, da due stagioni è ormai protagonista nel massimo campionato polacco con la maglia del Lech Poznan.



Il Torino lo sta seguendo come rinforzo per la Primavera ma, se l'affare dovesse andare in porto, ​Marchwinski potrebbe però aggregarsi anche alla Prima squadra di Marco Giampaolo.