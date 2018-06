Il Torino prova ad accelerare per Lucas Verissimo. Dopo che sul difensore del Santos sono piombate la Roma e l'Olympique Lione, i dirigenti granata hanno intenzione di presentare una nuova offerta al club brasiliano per evitare di rimanere beffati: il Torino sta seguendo da diversi mesi Verissimo, si è mosso prima di tutte le concorrenti per cercare di acquistarlo, ma ora è stato superato proprio dai giallorossi e dai francesi.



Per cedere il difensore il Santos vorrebbe 10 milioni di euro, l'ultima offerta del Torino è di 6.5 milioni: con ogni probabilità la nuova offerta del presidente Urbano Cairo si avvicinerà alle richieste dei brasiliani.