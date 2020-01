Il primo colpo del direttore sportivo del Torino, Massimo Bava, in questa sessione di mercato è potrebbe essere Ian Poveda, centrocampista inglese di proprietà del Manchester City.



Il giovane calciatore (classe 2000) è in scadenza di contratto con il club inglese e il ds ha già avviato i contatti per portarlo sotto la Mole a parametro zero nella prossima stagione. Non è da escluder, però, che Poveda possa aggregarsi al Torino già nelle prossime settimane.