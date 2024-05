Il Torino vuole Italiano. Pronto l'affondo per il tecnico della Fiorentina, ma serve aspettare

35 minuti fa



Il Torino è pronto a virare con forza sul profilo di Vincenzo Italiano per il prossimo futuro. Ormai data per assodata la partenza di Ivan Juric a fine stagione, i granata sono pronti a ridisegnare la squadra a partire dal prossimo anno. E Urbano Cairo ha individuato in Vincenzo Italiano il profilo giusto per provare a dare una svolta. Secondo quanto scrive Tuttosport in edicola questa mattina, la squadra piemontese è pronta all'affondo.



CONTATTI - Secondo il quotidiano, le parti si sono già sentite nelle scorse settimane ma l'affondo decisivo dovrà attendere ancora un po'. La Fiorentina è infatti ancora in gioco in Conference League e se dovesse raggiungere la finale, questa verrà giocata il 29 maggio. Motivo per cui i viola avranno la testa ben proiettata verso la competizione continentale. Il Torino aspetterà dunque i primi giorni di giugno per provare ad arrivare ad una sintesi con l'ex Spezia. Se poi i viola dovessero uscire dalla Conference i tempi si accorcerebbero notevolmente.