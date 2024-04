Il Torino vuole sfatare il tabù derby ma in quota comanda la Juventus: per i bookie sfida del gol Zapata-Vlahovic

8 minuti fa



Tornare a vincere un derby dopo diciassette incontri e quasi nove anni. È questo l’obiettivo del Torino che ospita una Juventus uscita sconfitta in tre delle ultime quattro trasferte disputate. Tuttavia, in quota comanda la quarta stracittadina di fila vinta dai bianconeri, a 2,20 contro il colpo granata fissato tra 3,60 e 3,66. Nel mezzo, a 3, il pareggio assente da oltre due anni. Cinque delle ultime sei sfide disputate in casa dei granata hanno visto prevalere l’Under 2.5, opzione in vantaggio anche sabato pomeriggio, a 1,45, sull’Over 2.5 visto a 2,46. Per quanto riguarda il risultato esatto comanda un altro 0-1, esito della sfida di ottobre 2022, a 5,50, seguito dall’1-1 a 6, mentre un replay del 2-1 dell’aprile 2015 si gioca a 13. L’ultima sfida all’Olimpico fu decisa da Dusan Vlahovic, in pole tra i marcatori a 2,87, quota che sale a 5 in caso sia ancora lui ad aprire le marcature mentre il timbro di Duvan Zapata, capace in carriera di punire sei volte la retroguardia bianconera, sale a 3,20 volte la posta.