Il Torino F.C. è su Spotify! La musica si colora di granata sul profilo ufficiale del club, disponibile sul servizio di musica in streaming più popolare del mondo come Torino Football Club.



I tifosi del Toro potranno ascoltare i brani in cui si identifica la squadra e scoprire le abitudini musicali dei propri idoli dentro e fuori dal campo come, ad esempio, i brani per darsi la carica prima della partita oppure le canzoni per concedersi un po’ di relax nel tempo libero. Un nuovo modo per la società di interagire con i propri tifosi e coinvolgerli ancora di più nella vita sportiva e non dei giocatori.



Il difensore Armando Izzo, decisivo nel match di campionato contro l’Inter, si è già messo all’opera e ha creato la propria playlist, composta da venti brani che i fan potranno ascoltare sul profilo ufficiale Torino Football Club: con canzoni di Nino D'Angelo, Pino Daniele, Lucio Dalla, Liberato, Bob Marley, Selena Gomez e altri ancora.



E’ solo l’inizio! Playlist di altri giocatori granata, a partire da Ansaldi, saranno pubblicate prossimamente su Spotify, con rimando al racconto delle proprie scelte musicali sul sito ufficiale della squadra.