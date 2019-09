Corre come Usain Bolt, esulta come James Harden, segna più di Miroslav Klose: non si tratta di una creatura mitologica come l'antica Chimera, con testa e corpo di leone e coda di serpente, ma dell'attaccante esterno del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Serge David Gnabry, che con la maglia della Manschaft sta provando ad abbattere i record portati avanti in 111 anni di storia.



INFANZIA DA VELOCISTA, POI L'ARSENAL - E pensare che Gnabry il calciatore non lo doveva nemmeno fare: classe 1995 nato a Stoccarda da madre tedesca e padre ivoriano, sin da piccolo dimostra di essere un velocista di grande talento, tanto che a scuola il professore di educazione fisica lo esorta ad intraprendere una carriera nell'atletica leggera. Ma non c'è niente da fare, Serge non ci sente: vuole diventare calciatore e, dopo aver giocato fino a15 anni nelle giovanili dello Stoccarda, passa all'Arsenal che lo acquista per 100mila euro, dovendo attendere per un'intera stagione prima di poter scendere in campo a causa dei limiti di età imposti in Inghilterra.



IL 'FURTO' DEL BAYERN E LA SCUOLA NAGELSMANN - Dieci presenze in prima squadra e un prestito poco proficuo al West Bromwich Albion, prima di tornare in Germania al Werder Brema: sulle rive della Weiser Gnabry sboccia definitivamente, tanto che lo acquista il Bayern Monaco per solamente 8 milioni di euro sfruttando una clausola rescissoria, prima di mandarlo per un'altra stagione a farsi le ossa nell'Hoffenheim di Julian Nagelsmann, il club ritenuto ideale per la sua crescita. Dieci reti in 22 presenze, Champions League conquistata e ritorno in Baviera, dove al primo anno sono altre dieci le segnature e arriva anche il titolo di campione di Germania.



L'INTERESSE DEL MILAN - Nel frattempo il il 24enne finisce sul taccuino di Leonardo: alcuni emissari del Milan lo osservano nel corso del match tra Olanda e Germania, visto che si tratta di un destro naturale in grado di agire su entrambe le corsie laterali, proprio quello che cercano i rossoneri, ma la valutazione intorno ai 50 milioni di euro e il contratto fino al 30 giugno 2023 fanno saltare subito la trattativa, per l'impossibilità di raggiungere determinate condizioni da parte dei meneghini.



BOMBER DI GERMANIA, E' MEGLIO DI KLOSE! - Guarda caso è proprio in Nazionale che Gnabry dà il meglio di sè, esaltato dal modulo di Loew che consente numerosi inserimenti a coloro che giocano sull'esterno: nella Germania Olimpica realizza sei reti in 6 presenze laureandosi capocannoniere del torneo assieme al connazionale Petersen, in Nazionale maggiore ha già realizzato la bellezza di nove reti in 10 partite, con una media superiore al capocannoniere di tutti i tempi Miroslav Klose e la seria idea di provare a superarlo, con altri dieci anni di carriera davanti. Non male, per uno che doveva fare il velocista!



@AleDigio89