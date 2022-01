Sono ore di attesa nel ritiro del Venezia per l'esito dei tamponi molecolari effettuati nella serata di ieri e decisivi per stabilire se la formazione guidata da Paolo Zanetti sarà in grado di prendere parte alla sfida contro l'Inter di sabato, fissata alle ore 18. Al momento, figurano 15 positivi nel gruppo squadra, tra cui l'allenatore, che dovrebbe essere sostituito dall'assistente Bertolini. Secondo quanto si apprende, il Venezia è attualmente intenzionato a partire per Milano, al termine della seduta di rifinitura prevista nelle prossime ore e ha già consegnato alla Lega Serie A la lista dei 25 giocatori arruolabili, come stabilito dal nuovo protocollo stilato.



ORE DECISIVE - La possibilità che la partita di San Siro possa essere disputata o meno dipenderà dall'insorgere o meno di nuovi casi tra i calciatori, visto che al momento gli atleti risultati contagiati dal Covid-19 sono 8, ossia il numero limite consentito per scendere regolarmente in campo. Basterebbe soltanto un altro caso per far scattare il provvedimento d'ufficio che impedirebbe ai lagunari per partire alla volta di Milano e comporterebbe il rinvio della gara.