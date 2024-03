Il vero successo di Marotta, Antonello e... Inzaghi: l'Inter attira ricavi e supera il Fair Play Uefa

Nelle ultime due stagioni i conti dell'Inter sono stati in ordine e hanno rispettato anche con largo margine tutti i paletti imposti dal regime di settlement agreement del Fair Play Finanziario Uefa. È questo secondo Repubblica, il merito più grande dell'attuale staff interista a partire dagli ad Beppe Marotta e Alessandro Antonello, ma anche passando fino al lavoro di Simone Inzaghi.



I dati pubblicati dalla semestrale della controllata Inter Media and Communications, infatti, evidenziano come questa Inter, con i suoi risultati in campo e con lo show che di settimana in settimana viene messo in atto a San Siro, attragga investimenti e ricavi. Quelli pubblicitari e commerciale, in particolare, sono in netta crescita anche nonostante il flop dell'affare DigitalBits.