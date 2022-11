Intervenuto alla Bobo tv, l'ex calciatore, Antonio Cassano, esprime in modo molto duro la propria posizione in merito al continuo confronto tra Maradona e Messi.



“Devo dirla perché sono avvelenato, a quei buffoni e pagliacci, non posso usare parole ancora più dispregiative. Ma a quei buffoni che continuano a fare il paragone Messi-Maradona: si mettessero l'anima in pace. Lo capiscono o no? Indipendentemente da come andrà il Mondiale, Messi è il più grande giocatore che il calcio abbia mai visto. Si mettessero l'anima in pace perché mi stanno spaccando il c... Ogni giorno a dire che il paragone non c'è, ma mettetevi l'anima in pace. Messi non vi caga neanche, è troppo una persona a modo. Ma sono vent'anni che ha rivoluzionato il calcio, è unico e nessuno mai sarà come lui. Lo capite o no? Mi rivolgo a quei buffoni che continuano a parlare: attaccatevi al c... Ok?”