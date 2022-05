Ultima giornata di Zweite Liga e ultimi verdetti per la seconda divisione tedesca. Il Werder Brema supera per 2-0 il Regensburg e ritrova la Bundesliga in compagnia dello Schalke 04, mentre l'Amburgo - superando per 3-2 in trasferta l'Hansa Rostock - si aggiudica il terzo posto e disputerà lo spareggio con l'Hertha Berlino per salire di categoria.