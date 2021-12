Il Wolverhampton fissa il prezzo per Adama Traoré dopo averlo messo sul mercato le scorse settimane. Come riporta Football Insider i Wolves avrebbero fissato il prezzo dello spagnolo a poco più di 23 milioni di euro, più che dimezzato il prezzo rispetto ai 50 milioni richiesti la scorsa sessione. Il contratto del 25enne esterno è in scadenza nel 2023 e, sempre secondo la testata, il Liverpool è sulle sue traccie già da molto tempo e Klopp non ha mai fatto mistero di apprezzare il calciatore cresciuto nelle giovanili del Barcellona.