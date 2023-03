Come riporta liberoquotidiano.it, secondo le ultime indiscrezioni l'accordo per una separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ormai irraggiungibile. Sempre stando ad alcune voci ben informate gli avvocati di Ilary e Totti hanno smesso di parlarsi, quindi ognuno porterà avanti le istanze del proprio cliente nel suo esclusivo interesse. Ma c'è di più. Il mancato accordo tra i due, soprattutto le resistenze di Ilary Blasi hanno distrutto - almeno per ora - il sogno di Francesco Totti e Noemi Bocchi. I quali, secondo quanto rivela una fonte al settimanale Nuovo erano pronti a sposarsi dopo ormai un anno di relazione. "L’avrebbe sposata a breve, se non ci fosse stato questo intoppo. Chiudere con Ilary il prima possibile era il suo intento", ha spiegat, come riporta liberoquotidiano.it. Tutto rinviato. Per ora il Capitano e la flower designer dovranno accontentarsi di una semplice convivenza.



