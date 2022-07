Dopo la rottura con Francesco Totti, Ilary Blasi ha deciso di prendere e volare lontano, all'estero, in vacanza in Tanzania con i figli. Per la bellissima showgirl, in forma strepitosa, prima safari, poi relax in spiaggia, in costume dove non ha fatto mancare l'immancabile bikini leopardato. Ecco il video postato nelle sue stories e altre foto nella nostra gallery.