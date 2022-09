Francesco Totti oggi si è tolto diversi sassolini dalle scarpe sul come, quando e perché sia realmente finita la storia d'amore con Ilary Blasi. La bellissima conduttrice e showgirl non sembra però più curarsi del suo passato fra scatti super hot al mare e, forse, una piccola provocazione. Nelle sue ultime stories su Instagram ha infatti postato un outfit particolarmente sportivo, con una maglia da calcio indossata come top e marchiata dal suo brand preferito, con la 10 sulle spalle. Ovviamente non più il 10 di Totti. Ecco le stories e altre foto della bellissima Ilary nella nostra gallery.