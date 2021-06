La Slovenia - che non parteciperà agli Europei in programma quest'estate - ha affrontato in amichevole Gibilterra, mettendo a segno un 'tennistico' sei a zero. Mattatore della serata il fantasista dell'Atalanta, Josip Ilicic, autore di una doppietta (al 17' e al 57') oltre che assist-man per la rete di Mlakar (38') e di un calcio di rigore sbagliato (24'). L'interesse del Milan per il fuoriclasse sloveno si fa più pressante, ma nelle ultime ore anche la Lazio sembra essere entrata in corsa per accaparrarsi le prestazioni di un calciatore sempre più lontano da Bergamo.