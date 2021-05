Rivale nella sfida che deciderà le sorti europee dei rossoneri, a caccia dell'impresa per difendere il piazzamento Champions League., in quella che potrebbe anche essere l'ultima partita a Bergamo. Non è mistero che lo sloveno non sia più al centro del progetto di Gasperini e della Dea, sempre più affidate alla potenza di Zapata e Muriel e all'esplosione di Malinovskyi e Pessina, e per lui a fine stagione potrebbero aprirsi le porte per l'addio, come già accaduto in precedenza a un altro pilastro come iln.- Con la trattativa per il rinnovo ferma le possibilità di vederelontano dal Diavolo crescono di giorno in giorno e in questo senso Maldini e Massara hanno iniziato la ricerca di un giocatore che raccolga l'eredità del turco sulla trequarti. Per età Ilicic non rientra nel progetto green che aveva avviato Elliott (33 anni compiuti a gennaio), ma per conoscenza del campionato italiano e costi può essere un'opportunità economica. Almeno nei piani dei rossoneri, che vorrebbero ripetere l'operazione fatta dal Siviglia con Gomez mettendo sul piatto una. L'idea del Diavolo si scontra però con quella dell'Atalanta e di Percassi, che vorrebbe incassare una cifra superiore dalla cessione dell'attaccante che negli ultimi mesi non ha comunque chiuso la porta alla separazione. Ragionamenti e discorsi che riprenderanno a partire da lunedì, quando sarà più chiaro anche il futuro di Calhanoglu, intanto c'è il campo e una sfida decisiva per la Champions nella quale Ilicic sarà ancora in maglia Atalanta e rivale del Milan, forse per l'ultima volta.